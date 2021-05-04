ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 5 мая.



Курс доллара повысился на 41,16 копейки, составив 75,2567 рубля (74,8451 рубля на 1 мая). Курс евро уменьшился на 13,4 копейки до 90,451 рубля (90,585 рубля на 1 мая).

На валютных торгах Московской биржи на 13:40 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 29 копеек и составил 74,92 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 40 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 90 рублей.

Курсовые диапазоны с начала сессии составляют 74,89—75,36 рубля за доллар и 89,95—90,63 рубля за евро.