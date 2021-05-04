Инфляция в России вернется к целевому значению в 4% к середине 2022 года, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

«С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России в середине 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — указано в документе.

Повышенный инфляционный фон требует более быстрого возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике, чем это ожидалось в феврале, отмечает регулятор. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом и по мере возвращения бюджетной политики к параметрам бюджетного правила денежно-кредитная политика будет способствовать возвращению годовой инфляции к цели Банка России и удержанию инфляции вблизи нее в дальнейшем. При этом скорость перехода к нейтральной денежно-кредитной политике ЦБ будет определять исходя из фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, динамики российской экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, заключили в Центробанке.