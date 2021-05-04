Рубль немного укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии вторника, показывают данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск составил 75,04 рубля, что на 19 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 90,14 рубля (минус 26 копеек).

В ходе сессии было проведено около 39,4 тыс. сделок с долларом на 2,1 млрд долларов и 5,4 тыс. сделок с евро на 294,7 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 74,7—75,36 рубля за доллар и 89,83—90,63 рубля за евро.

«Доллар США чуть снижается к вечеру и торгуется около 74,93 рубля. Краткосрочно американская валюта продолжит балансировать в пределах 74,7—75,1 рубля. Завтрашний аукцион Минфина по размещению ОФЗ не состоится, поэтому всплесков активности в рубле быть не должно. Евро стоит 90,12 рубля и все так же консолидируется в коридоре 90—92 рублей», — прокомментировала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.