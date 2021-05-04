Удаленный формат работы не подходит для молодых сотрудников, а также для тех, кто стремится двигаться вперед и развиваться. Такое мнение выразил генеральный директор банковской группы JPMorgan Chase Джейми Даймон на встрече генеральных директоров, проводимой во вторник в Нью-Йорке газетой The Wall Street Journal.

«Этот формат не работает для тех, кто стремится вперед. Он не способствует спонтанной генерации идей. Он не способствует [корпоративной] культуре», — сказал он.

Даймон добавил, что с учетом снятия коронавирусных ограничений в Нью-Йорке он намерен с 17 мая начать возвращать сотрудников в офис, сначала на несколько дней в неделю. «В сентябре же или октябре, на мой взгляд, все будет как раньше, и все будут этим довольны», — продолжил он.

Глава JPMorgan Chase отметил, что не все сотрудники обрадовались планам возвращения в офис, однако, по его словам, «такова жизнь». Даймон считает, что банк будет более успешным, если вернется к работе в очном формате.