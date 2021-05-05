Российские фондовые индексы растут в начале торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:08 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,72% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 602,87 пункта. Индекс РТС повысился на 0,78% — до отметки 1 514,35.

«Поводов для роста рублевых акций мы видим два. Первый — это возвращение в портфели бумаг, которые были проданы перед первыми майскими праздниками «на всякий случай», для снижения рисков. Второй — рост нефти и других сырьевых ресурсов. Сегодня с утра нефть вновь мощно растет, прибавляя чуть менее 3% и всерьез нацеливаясь пощупать отметку 70 долларов за баррель», — комментирует главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.



«Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в плюс, получая поддержку во многом от новых локальных максимумов нефтяных цен, — написала она перед началом сессии. — В течение дня инвесторы традиционно будут реагировать на макроэкономические и корпоративные данные. В мировом сообществе продолжаются разговоры о возможной встрече Путина и Байдена в июне, надежды на которую выразил американский президент, что благоприятно для стабилизации геополитического фона».

