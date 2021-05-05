Доллар и евро демонстрируют небольшие разнонаправленные изменения к рублю через несколько часов после начала торгов в среду.

На 10:09 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,98 рубля, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,9 рубля (минус 4 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют от 74,68 до почти 75 рублей за доллар и от 89,72 до 89,97 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.