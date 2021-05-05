Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил перечень поручений, выполнение которых обеспечит реализацию мер, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в апрельском послании Федеральному собранию.

Как сообщается на сайте Кабмина, всего в списке 58 пунктов. Они касаются таких направлений, как помощь беременным женщинам и семьям с детьми, модернизация здравоохранения, поддержка отечественной туристической отрасли, предоставление госуслуг, обеспечение финансовой устойчивости бюджетов регионов.

Так, до 10 июня Минтруд и Минфин должны разработать и представить в правительство подходы к созданию в России целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми. Отдельные поручения Мишустина касаются выплат, анонсированных президентом.

О проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до cеми лет вне зависимости от продолжительности стажа Минтруд, Минфин и Фонд социального страхования России обязаны отчитаться до 1 июля.

Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также о единовременной выплате в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от шести до 18 лет ответственные ведомства — Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России — должны направить в Кабмин до 17 августа.

За проект поэтапного перехода к предоставлению гражданам федеральной социальной поддержки в формате «одного окна» через систему социального казначейства по факту наступления жизненной ситуации — он должен быть реализован до конца 2022 года — будут отвечать Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и ПФР. Отчет о своей работе они должны представить до 15 сентября 2021 года. К этому же сроку Минэкономразвития, Минцифры и Минфин обязаны доложить о мерах в рамках исполнения поручения главы государства по круглосуточному предоставлению большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан. Такой формат должен стать доступным до конца 2023 года.

По блоку поручений Путина, связанных с программой туристического кешбэка, правительство ждет отчета ответственных ведомств — Ростуризма, Минфина, Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодежи — уже к середине мая. Речь идет о продлении возможности для туристов возвращать часть стоимости путевки при путешествиях по России до конца 2021 года. Кроме того, возврат 50% стоимости путевки на время летних каникул предусмотрен и для родителей, которые оплачивают отдых для своих детей. Такая же возможность в этот период должна быть доступна победителям олимпиад, конкурсов, добровольческих и творческих инициатив, в том числе конкурса «Россия — страна возможностей».

Часть поручений Михаила Мишустина касается поддержки регионов. Президент поставил задачу представить комплекс мер по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов субъектов РФ. Указанный вопрос Минфин по поручению Мишустина должен проработать до 21 мая. К этому же сроку Минфин при участии Минстроя, Минтранса, МЭР, Федерального казначейства и ФНС обязан отчитаться о проделанной работе в части возможности предоставления регионам инфраструктурных бюджетных кредитов (по ставке не более 3% годовых и на срок не менее 15 лет), а также отбора проектов, которые будут профинансированы по такой схеме. До конца 2023 года на эти цели планируется направить не менее 500 млрд рублей.

В рамках поручения Путина задолженность регионов по коммерческим кредитам, которая превышает 25% собственных доходов субъекта РФ, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Кроме того, будет проведена реструктуризация бюджетных кредитов, которые были предоставлены субъектам РФ в 2020-м для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии. В послании Федеральному собранию президент подчеркнул, что такие кредиты должны быть пролонгированы до 2029 года.



Проработать эти поручения Минфин должен до 24 мая.