Банк «Открытие» увеличил процентные ставки по всей линейке вкладов для розничных клиентов. Об этом в среду объявили в кредитной организации.

Как уточняется в релизе, рост составил 0,1—0,5 процентного пункта. Максимальная ставка предлагается сейчас по вкладу «Весенний» (при выплате процентов в конце срока) — 5,1% годовых.

По коротким вкладам — на три и шесть месяцев — ставки повышены до 3,8% и 4,5% годовых соответственно (при получении процентов в конце срока).

«Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, «Открытие» предлагает накопительный счет «Моя копилка». С 1 мая процентная ставка по нему увеличилась до 4,5% годовых (для премиальных клиентов банка — 4,7%)», — напоминают в банке.



​Банк «Открытие» повысил ставки по накопительным счетам Рост ставок от текущего уровня составляет 0,2—0,5 процентного пункта.

Все депозиты и накопительные счета, за исключением вклада «Основной доход», можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.