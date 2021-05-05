Госорганам, которые не успевают своевременно заключить соглашения о субсидиях с поставщиками работ, товаров и услуг, придется возвращать бюджетные средства в резервный фонд. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Согласно новым правилам, все документы должны быть подписаны до 1 июля 2021 года. Норма распространяется на субсидии, которые предоставляются юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.

Постановление также обязывает тех, кто получает бюджетные средства, фиксировать в договорах предельные сроки приемки товаров, работ или услуг и предельные сроки их оплаты.



«Принятое решение позволит повысить бюджетную дисциплину, обеспечит рациональное расходование бюджетных средств, в том числе за счет их перераспределения на более актуальные расходы», — подчеркивают в правительстве.