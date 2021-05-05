Европейская комиссия предложила принять план, который ограничит для иностранных игроков возможности покупки компаний и участия в крупных тендерах, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. В заявлении, на которое ссылается агентство, указывается, что подобные меры направлены на сдерживание китайских инвесторов.

Как указывает Reuters, в ЕС опасаются, что пандемия коронавируса приведет к падению стоимости компаний, чем и воспользуются китайские игроки, которые активно действуют на рынке. В Еврокомиссии также заявили, что изучат все случаи приобретения иностранцами фирм стоимостью от 500 млн евро или заключения контрактов на сумму от 250 млн евро.

Кроме того, в Брюсселе заявили о намерении снизить зависимость от целого ряда китайских товаров. Среди них полупроводники, батарейки, ингредиенты для лекарственных препаратов. В Еврокомиссии рассчитывают не только диверсифицировать состав продавцов, но и расширить собственное производство в условиях выхода из кризиса, отметила вице-председатель ЕК Маргрете Вестагер. «Когда ты приглашаешь гостей в свой дом, то рассчитываешь, что они будут вести себя аккуратно и бережно относиться к вашей собственности. То же самое и в бизнесе. Если компания извне приходит на наш рынок, то должна принимать наши правила», — добавила она.

«ЕС — самый открытый рынок в мире. Но понятие открытости должно рифмоваться со справедливостью», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, протекционистские меры должны выровнять ситуацию на рынке.



КНР 22 марта ввела санкции против десяти граждан ЕС и четырех европейских компаний, обвинив их в том, что они «грубым образом наносят вред суверенитету и интересам страны, а также злонамеренно распространяют ложь и дезинформацию». Это стало ответом на аналогичные действия Евросоюза. Под ограничения попали в том числе члены Европарламента, а из организаций — комитет по политике и безопасности Совета ЕС, подкомитет по правам человека Европейского парламента.