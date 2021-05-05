Федеральная антимонопольная служба разрешила четырем операторам связи — «Ростелекому», «Башинформсвязи», «ВымпелКому» и «МегаФону» — заключить соглашение для осуществления совместной деятельности по построению сетей 5G. Об этом накануне сообщили в ФАС.

«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ПАО «Ростелеком», ПАО «Башинформсвязь», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МегаФон» о даче предварительного согласия на заключение операторами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи соглашения о совместной деятельности на территории Российской Федерации по построению сетей стандарта 5G», — говорится в релизе.

Из него следует, что соглашение о совместной деятельности, в случае его реализации, будет содержать условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи.

«В частности, операторы связи, участвующие в сделке, разработают и согласуют с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот и условия предоставления инфраструктуры для MVNO операторов связи», — указывают в ФАС. Под MVNO имеются в виду операторы, реализующие бизнес-модель виртуальных сетей мобильной связи с использованием узловых элементов сети связи других операторов, напоминают антимонопольщики.

«С учетом предоставленных гарантий доступа операторов связи к высвобождаемому радиочастотному спектру ФАС России согласовала сделку», — говорится в сообщении.



Там подчеркивается, что, по мнению ведомства, доступ к высвобождаемому радиочастотному спектру для строительства сетей стандарта 5G и последующее оказание услуг подвижной радиотелефонной связи на сетях 5G — это возможность оказывать на территории РФ услуги связи нового поколения.