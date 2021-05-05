Биржа NASDAQ во вторник, 4 мая, временно приостановила передачу цен на акции класса A холдинга Уоррена Баффета Berkshire Hathaway. Причина — слишком высокая стоимость бумаг, которая стала приближаться к порогу возможностей обработки компьютерами NASDAQ, сообщает в среду РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Во вторник стоимость бумаг Berkshire на максимуме достигла 421,85 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов. А максимальная цена, которую могут обработать компьютеры NASDAQ, равна 429 тыс. 496,7295 доллара.

Как сообщает WSJ, биржа оповестила своих клиентов о том, что проведет обновление своего ПО до 17 мая, чтобы цены акций могли превысить текущий порог в 429 тыс. 496,7295 доллара. Однако NASDAQ заявила, что до тех пор временно приостановит публикацию цены любых акций, которая превышает 98% максимально допустимого значения (420 тыс. 906,8 доллара).

С такой проблемой столкнулась не только NASDAQ. Биржа IEX Group заявила в марте, что остановит прием заявок инвесторов на акции Berkshire Hathaway класса А «из-за внутреннего ценового ограничения торговой системы».

Баффет — последовательный противник сплита (дробления) акций. На ежегодном собрании акционеров в 1995 году он заявил, что не собирается проводить дробление акций, так как низкая цена непременно привлечет спекулятивных игроков, которые «не имеют ни малейшего представления о том, что они делают».

Как отмечает WSJ со ссылкой на данные Fortune, Баффет даже подписывает поздравительные открытки своим друзьям с пожеланием «дожить до сплита акций Berkshire».

Но чтобы не оставить инвесторов с маленьким капиталом без внимания, Баффет выпустил акции Berkshire класса B. Они гораздо дешевле бумаг класса А (на 14:53 мск торговались по 281,96 доллара), но дают лишь 0,0001 голоса.



Как отмечает WSJ, несколько десятков лет назад акции, которые торговались дороже 100 долларов, выглядели странно. Однако с тех пор руководители компаний стали следовать примеру Баффета и отказываться от дробления акций. Сейчас в число компаний, чьи акций торгуются выше уровня в 1 тыс. долларов, входят IT-гиганты Amazon, Alphabet и сеть ресторанов Chipotle.