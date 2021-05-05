Предприятия и организации Москвы за три месяца текущего года перечислили в бюджет города налог на прибыль в сумме 283,1 млрд рублей. Как следует из сообщения департамента финансов Москвы, это на 36,9 млрд рублей, или 15%, больше по сравнению с I кварталом 2020 года, а доля налога в общем объеме доходов бюджета города увеличилась с 38,9% в январе — марте прошлого года до 40,1%.

«Напомню, что в 2020 году поступления по налогу на прибыль организаций в бюджет Москвы составили 793,1 миллиарда рублей, что на 8,5% меньше, чем в 2019-м. На динамику отчислений повлияли такие факторы, как пандемия новой коронавирусной инфекции и введение карантинных мер. Значительное снижение произошло во втором квартале прошлого года — в период действия наибольших ограничений и режима нерабочих дней, — отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова. — Постепенное восстановление экономической активности на фоне ослабления пандемии привело к тому, что к концу 2020 года ежемесячные поступления по налогу на прибыль в целом достигли показателей 2019 года. Данный тренд сохраняется и в первом квартале текущего года: помесячная динамика поступлений опережает показатели первого квартала 2020 года».

По словам Зяббаровой, на 35,3% увеличились отчисления по налогу на прибыль от строительных предприятий. В абсолютном выражении в бюджет поступило 20,3 млрд рублей. «Строительная отрасль является одной из наиболее сильно пострадавших в результате эпидемии новой коронавирусной инфекции. Как результат, снижение поступлений по налогу на прибыль по итогам прошлого года достигло 17,6%. Однако уже во втором полугодии прошлого года после отмены основных карантинных ограничений началось динамичное восстановление отрасли за счет наращивания объема строительных работ. Результатом стал рост поступлений от отрасли по итогам первого квартала 2021 года. Для экономики города это позитивный сигнал. Рост объемов строительства создает значительный мультипликативный эффект для других секторов экономики, стимулируя спрос на товары и услуги, а также трудовые ресурсы», — сказала она.

Зяббарова также напомнила, что заметный вклад в развитие отрасли вносят бюджетные инвестиции, направляемые на строительство новых городских социальных объектов, дорожно-транспортной инфраструктуры и реализацию жилищных программ.

В ведомстве подчеркивают, что продолжился последовательный рост поступлений от предприятий обрабатывающей промышленности. Отрасль в прошлом году сумела нарастить производственный потенциал и улучшить финансовые показатели: несмотря на пандемию, отчисления по налогу на прибыль в бюджет Москвы в 2020 году выросли на 12,7 млрд рублей, или 19,2%. В I квартале текущего года в бюджет столицы перечислено на 22,3%, или 4,8 млрд рублей, больше, чем за аналогичный период прошлого года. В абсолютном выражении эта сумма составляет 26,1 млрд рублей, или 9,2% от общего объема поступлений по налогу на прибыль за первые три месяца 2021 года.



Отчисления от организаций IT-сектора выросли на 13,7% и составили 20,4 млрд рублей. Положительную динамику демонстрируют компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения и предоставлением услуг в области информационных технологий. «С 1 января текущего года разработчики программного обеспечения полностью освобождены от уплаты налога на прибыль организаций, зачисляемого в региональные бюджеты. Это решение призвано стимулировать инвестиционную активность и увеличение числа занятых в отрасли. Ускорение развития IT-индустрии будет способствовать закреплению за Москвой статуса одного из ведущих мировых цифровых городов», — отметила Зяббарова.