Основные фондовые торги в РФ завершились в среду в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,85% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 643,56 пункта. Индекс РТС повысился на 2,2% — до уровня 1 535,67.



Как отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, в ходе сессии рублевый индикатор (индекс Мосбиржи) поднялся до исторического пика, а долларовый (индекс РТС) — до максимума с марта. Согласно данным Московской биржи, максимальные значения, до которых индексы доходили в течение сессии, равнялись 3 644,15 и 1 535,92 пункта соответственно.

«Настроения на зарубежных фондовых площадках в среду преобладали позитивные. Российский рынок при этом проигнорировал вчерашние распродажи на западных биржах и сосредоточился на рынке нефти и корпоративных историях. При спокойном геополитическом фоне повышение отечественных активов может продолжиться во второй половине недели», — пишет Кожухова.



В лидерах по росту котировок оказались бумаги «Сургутнефтегаза» (плюс 3,92%), ГДР X5 Retail Group (плюс 3,72%), обыкновенные акции группы «ПИК» (плюс 2,85%), «ЛУКОЙЛа» (плюс 2,57%), «АЛРОСы» (плюс 2,5%). Бумаги «Яндекса» подорожали на 2,35%, «Норникеля» — на 1,85%, Московской биржи — на 1,42%, «Газпрома» — на 1,37%, «Полюса» — на 0,97%, СберБанка — на 0,71%, «Магнита» — на 0,69%, МТС — на 0,66%, Mail.ru — на 0,1%.

Наиболее заметно подешевели привилегированные акции «Транснефти» (минус 1,37%), обыкновенные акции «ФосАгро» (минус 1,28%), ВТБ (минус 0,94%), ЛСР (минус 0,87%), «Северстали» (минус 0,64%).

