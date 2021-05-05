Рубль немного подорожал к доллару и чуть более заметно — к евро по итогам основной валютной сессии среды, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,75 рубля, что на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 89,71 рубля (минус 24 копейки).

В течение сессии было проведено 28,6 тыс. сделок с долларом на сумму около 1,6 млрд долларов и 4,6 тыс. сделок с евро почти на 240 млн евро.



Курсовые диапазоны равнялись 74,58—75 рублей за доллар и 89,43—89,97 рубля за евро.