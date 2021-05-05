Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2021 года вырос на 12% в годовом выражении и составил 95,7 трлн рублей. Такие данные приводятся в сообщении площадки.

Лучшую динамику продемонстрировали срочный рынок (плюс 32,6%), валютный рынок (плюс 15,8%), рынок акций (плюс 13,4%), денежный рынок (плюс 5,3%), рынок драгметаллов (рост в 19,9 раза), рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (рост в 11,7 раза).



Из релиза следует, что объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями несколько сократился, составив 2,031 трлн рублей против примерно 2,044 трлн в апреле 2020 года. В числе прочего сообщается, что в апреле на фондовом рынке Московской биржи размещены 70 облигационных займов на общую сумму 1 трлн 359,7 млрд рублей, включая объем размещения однодневных облигаций в 297,8 млрд.