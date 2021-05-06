Российские фондовые индексы понижаются в начале торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 634,78 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,17% — до отметки 1 533,07.

«Внешний фон перед нашим открытием складывается нейтральным, поэтому единственным позитивом для нас служит дорожающее сырье. Сейчас сопротивлением по индексу Мосбиржи является район 3 700 пунктов, но без роста Америки дойти до него в ближайшие дни будет сложно. Желание зафиксировать спекулятивную прибыль последних дней будет лишь нарастать», — комментирует главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились», — отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.