Средний размер лимита по кредитным картам в марте 2021 года составил 69,3 тыс. рублей, увеличившись на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ.

Самый большой средний размер лимита по кредитным картам был отмечен в Москве (101,9 тыс. рублей), Республике Саха (Якутия) (90,5 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (85,8 тыс. рублей), Московской области (82,3 тыс. рублей) и Ханты-Мансийском АО (80,6 тыс. рублей).

Наиболее серьезная динамика роста среднего размера лимита была зафиксирована в Удмуртской Республике (плюс 18%), Республике Саха (Якутия) (плюс 15%), Республике Татарстан (плюс 12,4%), Алтайском крае (плюс 11,4%) и Ленинградской области (плюс 11,1%). В некоторых регионах данный показатель снизился, в том числе в Оренбургской (минус 5,5%) и Саратовской (минус 4,3%) областях, в Москве (минус 2,2%), а также в Нижегородской (минус 0,3%) и Воронежской (минус 0,1%) областях.