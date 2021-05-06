Джефф Безос продал акции компании Amazon на сумму 2,486 млрд долларов, пишет РБК . Это следует из данных об инсайдерских продажах, собранных OpenInsider. Продажа пакета прошла 4 мая. За пять дней до этого — 29 апреля — Amazon отчитался о рекордной квартальной прибыли, которая составила 8,1 млрд долларов. Вскоре после отчета стоимость акций Amazon достигла нового рекорда.

Как отмечает Bloomberg, указывающий аналогичную сумму, это первая крупная продажа акций бизнесменом в 2021 году. В прошлом году Безос продал акции основанной им компании на сумму свыше 10 млрд долларов.

Около 740 тыс. ценных бумаг Amazon были реализованы согласно заранее установленному плану продаж. Всего в 2021 году Безос намерен продать 2 млн акций технологической компании, уточняет Bloomberg со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Деньги от продажи акций бизнесмен использует преимущественно на финансирование аэрокосмической компании Blue Origin. Ранее он пожертвовал 10 млрд долларов фонду Bezos Earth Fund, который занимается проблемами изменения климата.