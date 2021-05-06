Джефф Безос продал акции компании Amazon на сумму 2,486 млрд долларов, пишет РБК. Это следует из данных об инсайдерских продажах, собранных OpenInsider. Продажа пакета прошла 4 мая. За пять дней до этого — 29 апреля — Amazon отчитался о рекордной квартальной прибыли, которая составила 8,1 млрд долларов. Вскоре после отчета стоимость акций Amazon достигла нового рекорда.
Как отмечает Bloomberg, указывающий аналогичную сумму, это первая крупная продажа акций бизнесменом в 2021 году. В прошлом году Безос продал акции основанной им компании на сумму свыше 10 млрд долларов.
Около 740 тыс. ценных бумаг Amazon были реализованы согласно заранее установленному плану продаж. Всего в 2021 году Безос намерен продать 2 млн акций технологической компании, уточняет Bloomberg со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Деньги от продажи акций бизнесмен использует преимущественно на финансирование аэрокосмической компании Blue Origin. Ранее он пожертвовал 10 млрд долларов фонду Bezos Earth Fund, который занимается проблемами изменения климата.
Суммарное состояние российских миллиардеров выросло с 392,3 млрд до 606,2 млрд долларов.