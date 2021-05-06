Правительство разрабатывает законопроект об ответственности предприятий за ликвидацию вреда природе, где предлагается обязать собственников за пять лет до окончания срока эксплуатации предприятий представлять план по ликвидации негативных последствий для природы, говорится в сообщении на сайте Кабмина. Тем, кто не сможет разработать план и доказать его финансовое обеспечение, грозит прекращение выплаты дивидендов. Совещание по документу провела вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Регулирование станет практически новой вехой в экологической истории страны. Мы должны поменять сознание, при котором можно было просто бросить свое предприятие с опасными отходами и возложить бремя ликвидации на плечи налогоплательщиков. Переходим к практическому применению принципа «намусорил — убери за собой», — отметила Абрамченко.

По ее словам, законопроект устанавливает ответственность предприятий за весь жизненный цикл объектов и закрывает лазейки, которые бы позволяли прекращать опасные производства без соответствующей ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Также устанавливается положение по «окрашиванию» экологических платежей — будет установлено целевое использование таких платежей для ликвидации накопленного вреда и иных природоохранных мероприятий. «Нельзя будет через фирмы-однодневки уходить от ответственности. Каждый новый собственник должен будет понимать, что покупает «сложный» объект с накопленным экологическим вредом, который нужно самостоятельно ликвидировать», — пояснила Абрамченко.

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По словам министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, законопроектом вводится регулирование в отношении промышленных площадок и цехов химических и нефтеперерабатывающих заводов, предприятий, на которых используются токсичные вещества, а также объектов размещения наиболее опасных отходов. Это объекты I и II классов опасности и объекты размещения отходов I и II классов опасности, пояснил он.

За неисполнение обязательств предусмотрен компенсационный платеж в размере суммы ликвидационных мероприятий. «В случае если этого не произойдет, будет приостановлена выплата дивидендов — до момента уплаты компенсационного платежа либо предоставления плана мероприятий по ликвидации нанесенного вреда. Подчеркну, что все эти действия — только в судебном порядке», — отметил министр.