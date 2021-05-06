ЦБ установил официальные курсы валют на 7 мая.
Курс доллара понизился на 28,47 копейки, составив 74,577 рубля (74,8617 рубля на 6 мая). Курс евро снизился на 9,54 копейки, до 89,6788 рубля (89,7742 рубля на 6 мая).
На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует разнонаправленную динамику к иностранным денежным единицам. На 12:54 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,63 рубля (минус 23 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 89,92 рубля (плюс 4 копейки).
Диапазоны котировок с начала сессии составляют 74,51—74,9 рубля за доллар и 89,6—90,47 рубля за евро.