ЦБ решил усилить контроль за применением инвестиционных роботов-советников и программ автоследования: регулятор намерен «проверить качество работы таких программ» и будет предъявлять разработчикам требования по защите данных клиентов с 1 апреля 2022 года. Об этом пишет РБК , ссылаясь на пресс-службу регулятора. ЦБ упомянул о планах создать систему контроля за применением роботов-советников при инвестиционном консультировании в докладе об основных направлениях технологичного регулирования в 2021—2023 годах. Речь шла о системе, которая, по замыслу ЦБ, позволит увеличить прозрачность и доступность таких услуг, а также снизит риски возможного манипулирования рынком.

Программное обеспечение инвестиционных советников нужно аккредитовать в ЦБ. Как сообщили в пресс-службе регулятора, применение таких программ сопряжено с рисками, которые могут оказать воздействие на финансовый рынок. Основной из них — «снижение доверия потребителей к таким сервисам и финансовому рынку в целом, например, за счет возможной массовой выдачи робоэдвайзерами рекомендаций, не соответствующих инвестиционным профилям инвесторов», считает ЦБ. Также массовое исполнение одинаковых рекомендаций программами автоследования может повлиять на рыночные котировки. Пока регулятор не наблюдает таких рисков, но динамика объемов инвестиционного консультирования свидетельствует об активном росте этого сегмента рынка, а значит, и объема рекомендаций под риском.

ЦБ рассматривает создание чат-ботов и аналитических инструментов для банковских вкладчиков и инвесторов Создание инструмента банковской аналитики на сайте Банка России позволит получать информацию о финансовом состоянии банков в удобном для сопоставления виде.

Впервые ЦБ представил требования к ПО для инвестиционного консультирования в июле 2020 года: предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации (ИИР) в соответствии с инвестиционным профилем клиента; обеспечивать протоколирование действий пользователя; хранить информацию о преобразовании рекомендации в поручение на покупку ценных бумаг в течение пяти лет. В марте 2021 года ЦБ дополнил проект требованиями к сохранности информации, содержащейся в программе, и наличию функционала по формированию отчетов о выданных рекомендациях, сообщил РБК представитель ЦБ. Клиент также должен быть уведомлен о сроке действия индивидуальной рекомендации и ознакомлен с информацией об особенностях и рисках применения таких программ. Предполагается, что указание вступит в силу с 1 апреля 2022 года.

Банк России со своей стороны будет проверять качество работы таких программ на предмет соответствия перечисленным выше требованиям с использованием различных риск-профилей потенциальных клиентов, отметили в ЦБ.

Концепция ИИР оказалась сконструирована не очень удачно с точки зрения законодательства, так как огромное количество людей занимается такими рекомендациями, но называет их аналитикой или же прикрывается дисклеймером, считает заведующий лабораторией финансовой грамотности экономического факультета МГУ Ростислав Кокорев. Он возглавляет экспертный совет по защите прав розничных инвесторов при Банке России. Предположить, как регулировать такую деятельность, сложно, потому что в день выдаются сотни тысяч рекомендаций и проверить их на программном уровне вряд ли возможно, отметил эксперт.