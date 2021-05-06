Объем покупки валюты по бюджетному правилу в период с 11 мая по 4 июня 2021 года составит 123,7 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина РФ. Ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 6,5 млрд рублей.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в мае 2021 года в размере плюс 176,5 млрд рублей. «Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2021 года составило минус 52,8 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +123,7 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 11 мая 2021 года по 4 июня 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 6,5 млрд рублей», — сообщает министерство.