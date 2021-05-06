Банк России направил в Госдуму годовой отчет регулятора за 2020 год, говорится в сообщении Центробанка.

Главной темой, объединяющей все разделы отчета, стал анализ проведения Банком России антикризисных мер и итогов их реализации. Документ отражает основные результаты деятельности регулятора, содержит его годовую финансовую отчетность и аудиторские заключения, отмечается в сообщении.

«Финансовая система, которая обычно первой принимает на себя удар кризиса, в этот раз, напротив, стала опорой для пострадавшего от пандемии реального сектора экономики. Уже в конце марта были приняты решения о кредитных каникулах для граждан и бизнеса. Эти реструктуризации позволили гражданам и компаниям отложить платежи по кредитам, пока их доходы не стабилизируются», — подчеркнула в обращении к читателям председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, регулятор также применял инструменты макропруденциальной политики и вводил регуляторные послабления, которые позволили высвободить капитал банков для расширения кредитования.

«В 2021 году Банк России продолжит проводить политику, обеспечивающую ценовую и финансовую стабильность, развитие финансового рынка, активное участие финансовой системы в восстановлении экономики и возвращении ее на траекторию устойчивого роста», — заявила Набиуллина.