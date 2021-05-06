Регулятор в IV квартале 2020 года провел серию надзорных стресс-тестов банковского сектора, в большинстве случаев накопленного запаса капитала было достаточно для покрытия стрессовых потерь, говорится в годовом отчете регулятора .

«В четвертом квартале 2020 года Банк России провел серию надзорных стресс-тестов банковского сектора с учетом негативного сценария развития экономики, опубликованного в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов». В периметр расчетов на индивидуальном уровне вошли 29 банков, доля которых составляет более 80% активов банковского сектора. Результаты стресс-тестов показали, что в большинстве случаев накопленного запаса капитала достаточно для покрытия стрессовых потерь», — говорится в отчете.

На 1 января 2021 года банковский сектор обладал запасом капитала до нормативов в размере 5,8 трлн рублей, что составляет около 10% объема кредитного портфеля за вычетом резервов, без учета требований по сделкам обратного РЕПО. «Значительная часть запаса капитала сектора обусловлена надбавками, накопленными в период благоприятной макроэкономической среды, которые служат хорошим механизмом защиты в случае стресса», — уточняется в документе.

Также на 1 января 2021 года банки располагали накопленным макропруденциальным буфером капитала в размере 600 млрд рублей, который может быть использован при отмене регуляторных послаблений Банка России и признании банками потерь по кредитам, отмечается в отчете.