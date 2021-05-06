Норвик Банк предлагает посетителям Банки.ру «Просто вклад» на специальных условиях. Чтобы получить бонус, нужно подать заявку на сайте Банки.ру и ввести промокод.

Открыть вклад можно на разные сроки: на один месяц и три дня, на три месяца и два дня, на шесть месяцев и один день, на девять месяцев, а также на один год и один день, два года и один день или три года и один день.

Доходность депозита зависит от выбранного срока и составляет от 4,5% до 6,5% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока. Процентные ставки указаны без учета выбора дополнительных опций.

При выборе опции «дополнительные взносы» ставка будет понижена на 0,2 процентного пункта, «ежемесячная выплата процентов» — на 0,5 п. п., «частичное снятие» — на 1 п. п., «сохранение процентов при досрочном расторжении договора» — на 1 п. п. (опция может быть подключена только совместно с опцией «ежемесячная выплата процентов»).

Норвик Банк входит в систему страхования вкладов, денежные средства на счете клиента застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей включительно.