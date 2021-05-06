РГС Банк предлагает посетителям портала Банки.ру вклад «Дорога к цели» на специальных условиях.

Эффективная ставка (с учетом надбавки к ставке за использование банковской карты «АвтоДрайв» при тратах от 50 тыс. рублей) составляет 7,04% годовых, ставка с учетом надбавки при тратах от 50 тыс. рублей — 6,6% годовых (5,6% + 1%). Ставка по депозиту при оформлении через Банки.ру составит 5,6% годовых (5,2% + 0,4% по промокоду).

Открыть вклад можно на срок от 367 до 732 дней. Минимальная сумма вложений — 30 тыс. рублей, максимальная — 30 млн рублей. Депозит не предусматривает пополнение.

При заключении договора клиент может выбрать удобный для себя формат работы с накопленными процентами: капитализацию (доходность по вкладу будет расти) либо ежемесячную выплату.