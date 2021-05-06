РГС Банк предлагает посетителям портала Банки.ру депозит «Отличный старт» для автомобилистов на специальных условиях. Доходность по вкладу при оформлении через Банки.ру составит 6% годовых. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо предварительно получить промокод.

Открыть депозит можно на 732 дня. Сумма вложений — 50 тыс. рублей.

При досрочном расторжении доходность вклада составит 4% годовых при нахождении средств на депозите свыше 271 дня для клиентов, у которых на момент открытия или досрочного расторжения вклада есть водительское удостоверение / свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт транспортного средства. Если средства на счете находились 270 дней и менее, при досрочном расторжении его доходность составит 0,001% годовых.