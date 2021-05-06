РГС Банк предлагает посетителям портала Банки.ру накопительный счет «Автомобилист» для новых клиентов на специальных условиях. Ставка с учетом надбавки за использование банковской карты «АвтоДрайв» при тратах от 75 тыс. рублей составляет 6,5%. Ставка для пользователей Банки.ру составляет 5,5% годовых. Для того чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо предварительно получить промокод.

Открыть счет можно с минимальной суммой вложений 1 тыс. рублей, максимальной — 699 999 рублей. Накопительный счет предполагает возможность пополнения и частичного снятия. Выплата процентов и капитализация — ежемесячно.

Досрочное расторжение возможно по ставке до востребования.