Индекс цен на продовольственные товары в апреле вырос на 1,7% по сравнению с мартом, до 120,9 пункта, индикатор растет уже одиннадцатый месяц подряд и достиг максимума с мая 2014 года, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Отмечается, что рост обусловлен значительным повышением индексов цен на сахар, растительные масла, мясо, молочную продукцию и зерновые. Так, индекс цен на зерновые в апреле составил 125,1 пункта, что на 1,5 пункта, или 1,2%, выше мартовского показателя.

Индекс цен на сахар в апреле составил 100 пунктов, что на 3,8 пункта, или 3,9%, выше мартовского значения. Индекс цен на растительное масло поднялся к апрелю на 2,9 пункта (плюс 1,8%) и составил 162 пункта по сравнению с уровнем марта. Сохранение высоких значений этого индекса главным образом обусловлено повышением цен на пальмовое, соевое, рапсовое масла, отмечается в релизе.

Минсельхоз ожидает умеренной динамики цен на продукты в пределах общей инфляции Системные меры уже позволили снизить волатильность цен, подчеркнули в министерстве.

Индекс цен на молочную продукцию вырос на 1,4 пункта (плюс 1,2%), до 118,9 пункта. FAO пишет, что, таким образом, рост данного индекса продолжается одиннадцатый месяц подряд, в результате чего его значение оказалось на 24,1% выше, чем в соответствующий период прошлого года.

Индекс цен FAO на мясо составил 101,8 пункта, что на 1,7 пункта, или 1,7%, выше уровня марта. Рост данного показателя продолжается седьмой месяц подряд.