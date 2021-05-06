Количество сообщений, переданных через российский аналог системы SWIFT, в прошлом году удвоилось, составив 20,6% от внутрироссийского трафика в SWIFT, говорится в годовом отчете Банка России.

«В 2020 году количество переданных через СПФС сообщений удвоилось, составив 20,6% от внутрироссийского трафика в SWIFT», — сообщается в документе.

ЦБ направил годовой отчет за 2020 год в Госдуму Главной темой, объединяющей все разделы отчета, стал анализ проведения Банком России антикризисных мер и итогов их реализации.

На 1 января 2021 года к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) были подключены 404 организации, включая 19 нерезидентов (на аналогичную дату прошлого года — 391 организация).

Ранее сообщалось, что Европейский союз не имеет в своем арсенале инструментов, которые позволят отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Как заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, комментируя заявления членов Европарламента, которые говорили о необходимости отключить Россию от этой системы, SWIFT является частной международной организацией, поэтому у ЕС нет компетенции в этом вопросе.