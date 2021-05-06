Таможенными органами за январь — апрель 2021 года в федеральный бюджет было перечислено 1,9 трлн рублей, говорится в сообщении ФТС. Достигнутый фискальный результат на 28,3% превысил прогнозное задание. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го сумма доходов федерального бюджета, администрируемых ведомством, увеличилась на 28,1%, или 420,9 млрд рублей.

Рост демонстрируют ненефтегазовые доходы, на долю которых приходится более 68,4% всей суммы перечислений за январь — апрель 2021 года, говорится в сообщении службы.

Основной вклад в формирование доходов от внешнеэкономической деятельности вносят платежи, взимаемые при импорте товаров. Их поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 34,7% и составили 1,31 трлн рублей, отмечает ведомство.

За январь — апрель 2021 года в условиях налогового маневра сумма нефтегазовых доходов, администрируемых ФТС России, составила 520 млрд рублей, что на 40,7% больше прогнозного задания.