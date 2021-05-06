Правительство России перенесло срок локализации систем бронирования авиабилетов для внутренних перелетов на год: с ноября 2021 года на октябрь 2022-го. Это следует из постановления, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Изначально предполагалось, что серверы и базы данных для бронирования и продажи билетов на внутрироссийские авиаперевозки и регистрации на рейс должны быть размещены в России до 1 января 2020 года.

Сейчас авиакомпании используют в большинстве случаев иностранные системы бронирования — Sabre, SITA, Navitair. Также на рынке используются российская «Сирена-тревел» и «Национальная система бронирования». Ранее предполагалось, что переход на российские системы бронирования будет осуществлен за счет создания СП иностранной компании с контрольной долей у российского партнера (серверы такого СП должны быть расположены в России).