Рубль подорожал к доллару и к евро по итогам основной валютной сессии среды, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,33 рубля, что на 53 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 89,55 рубля (минус 33 копейки).

В течение сессии было проведено 35,66 тыс. сделок с долларом на сумму около 2,01 млрд долларов и 4,06 тыс. сделок с евро на 204 млн евро.

Курсовые диапазоны равнялись 74,25—74,9 рубля за доллар и 89,52—90,47 рубля за евро.