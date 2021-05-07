СберБанк повысил ставки по ипотечным программам на 0,4 процентного пункта. Теперь получить кредит на покупку строящегося жилья в банке стало возможно под 8,5—8,9% годовых (от 0,1% годовых по программе субсидирования ставки застройщиками), на приобретение готового жилья — под 8,6—9% годовых, на строительство жилого дома — под 9,7% годовых, а на покупку гаража или машино-места — под 9,4% годовых.



«При отказе клиента от страхования жизни предусмотрена надбавка к ставке в размере 1 процентного пункта. Для зарплатных клиентов действует дисконт в размере 0,5 п. п. При оформлении ипотеки по двум документам (опция доступна при первоначальном взносе от 30%) итоговая ставка будет выше на 0,3 п. п. Также при покупке готового жилья в банке действуют скидки для молодых семей и при покупке недвижимости на Domclick.ru», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Минимальный взнос клиента «с улицы» составляет 15% собственных средств от стоимости квартиры, 25% — гаража, машино-места либо при строительстве жилого дома. Зарплатные клиенты должны оплатить за свой счет не менее 10% от стоимости приобретаемого жилья. Допустимая сумма кредитования может варьироваться от 300 тыс. рублей, а срок — достигать 30 лет.

Условия по остальным ипотечным программам банка остались прежними.