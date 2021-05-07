Российские фондовые индексы в пятницу начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,6% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 680,4 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,74% и равнялся 1 562,09 пункта.

Пространство для подъема индекса Мосбиржи есть, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Однако он сомневается, что на это хватит сил.

«Вчера российский рынок акций продолжил рост, но уже не так бурно и не столь широким фронтом, как в четверг и среду. В целом индекс Мосбиржи торгуется посередине восходящего канала. Рост сейчас ограничен отметкой чуть выше 3 700 пунктов. Но есть сомнения, что индикатору хватит сил для безоткатного продолжения движения к сопротивлению», — комментирует эксперт.

С утра внешний фон складывается позитивным: потихоньку подрастают американские фьючерсы, в плюсе промышленные и драгоценные металлы, а также нефть. «Поэтому откроемся мы небольшим ростом, а дальше многое будет зависеть от внешнего фона», — говорит аналитик.

