Курсы доллара и евро снижаются к рублю в ходе торгов пятницы на Московской бирже, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 10:03 мск составлял 74,1975 рубля, что на 3,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,4725 рубля (минус 9,75 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 72,0025—74,55 рубля за доллар и 89,385—89,63 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Курс рубля немного вырос к доллару в четверг и пытается продолжить рост сегодня с утра, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. «Сильнейшей поддержкой по паре доллар/рубль выступает отметка 73. Пробитие ее пока кажется невероятным, поэтому при приближении пары к этой отметке есть смысл спекулятивно покупать доллар против рубля», — комментирует эксперт.

