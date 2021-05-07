Банковская группа Intesa Sanpaolo получила по итогам I квартала 2021 года 1,516 млрд евро чистой прибыли (без учета приобретения UBI Banca) по сравнению с 393 млн евро за IV квартал 2020 года и против 1,151 млрд евро за I квартал 2020-го. Такие данные консолидированной финансовой отчетности, утвержденной на заседании правления группы, приводятся в релизе банка «Интеза», российской «дочки» группы.

Операционные доходы по итогам I квартала 2021 года составили 5,461 млрд евро, увеличившись на 8,9% по сравнению с IV кварталом 2020 года и сократившись на 2% по сравнению с I кварталом 2020-го.

Операционные расходы за I квартал 2021 года составили 2,542 млрд евро, сократившись на 12,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Операционная маржа по итогам I квартала 2021 года составила 2,919 млрд евро, увеличившись на 38,1% по сравнению с IV кварталом 2020 года и сократившись на 1,4% по сравнению с I кварталом 2020-го.

Валовая прибыль за I квартал 2021 года составила 2,63 млрд евро против 740 млн евро за предыдущий квартал и против 2,153 млрд евро в I квартале 2020-го.

«Чистая прибыль за первый квартал составила 1,5 миллиарда евро, наблюдалось заметное ускорение операционных доходов и операционной маржи, — заявил главный исполнительный директор группы Intesa Sanpaolo Карло Мессина. — Благодаря значительному снижению операционных расходов (на 2,6% по сравнению с первым кварталом 2020 года) наша эффективность еще больше повысилась с соотношением затрат и доходов 46,5%, одним из лучших в Европе».



Он отметил, что процесс интеграции UBI Banca завершился идеально, в соответствии с планами. По его словам, «синергия от объединения с UBI, которая, как ожидается, составит более 1 миллиарда евро в год, значительно укрепит позиции группы в качестве европейского лидера».