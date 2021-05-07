Для российских многодетных семей необходимо ввести нулевую ипотеку, полагает вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом он заявил газете «Аргументы и факты» .



«В принципе надо двигаться к тому, чтобы с рождением третьего ребенка процент по ипотеке обнулялся. Это возможно сделать», — заявил депутат.

Число многодетных семей в России невелико, в их случае, считает Толстой, можно обойтись без процентов по ипотеке.

«Все считают, что банки — это какие-то священные коровы. Нет, это просто механизмы, которые контролируются акционерами и государством. А у государства есть возможность устанавливать для банков правила на законодательном уровне», — подчеркнул он.

Напомним, с сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок и последующие дети.

Согласно закону, многодетные родители смогут использовать эти средства не только на покупку или постройку индивидуального жилья, но и на приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, а также для ремонта или в качестве паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива. Кроме того, получить господдержку можно будет по кредитам, целью которых является приобретение жилого помещения с ремонтом или неотделимыми улучшениями.

Закон определяет перечень возможных кредиторов по договорам, на полное или частичное погашение которых направляются средства в рамках мер господдержки: это может быть кредитная организация, единый институт развития в жилищной сфере, организация, предоставляющая ипотечные займы, ипотечный агент, а также учреждение, созданное по решению правительства для обеспечения накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

Меры государственной поддержки будут действовать также в отношении ипотечных жилищных кредитов (займов), которые предоставлены на приобретение или строительство включенных в программу объектов недвижимости, включая оплату неотделимых улучшений, оплату ремонта этих объектов, уплату страховых премий по договорам страхования.