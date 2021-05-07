Правительство РФ расширило меры по реализации бензина и дизеля на биржевых торгах, чтобы избежать резких скачков цен. Теперь нефтяные компании должны будут часть объемов нефтепродуктов продавать сторонним АЗС на торгах. Постановление об этом утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении Кабмина.

«Крупные российские нефтекомпании обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, ведь многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС», — сказано в документе.

Новое постановление вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. Поясняется, что это сделано для того, чтобы компании, отправляющие топливо на биржу, планировали объемы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц вперед. Такое решение, как ожидается, поможет избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС.

Кроме того, торговать через биржу теперь можно с помощью автомобильного транспорта прямо с завода (ранее — только ж/д поставки). Это позволит отдельным компаниям отгружать еще больше нефтепродуктов. Также гарантируется, что реализованное на бирже топливо дойдет до пунктов, где покупатели забирают товар.

«Принятый документ поможет стабилизировать ситуацию на топливном рынке, окажет сдерживающее влияние на общую инфляционную динамику», — рассчитывают в правительстве.