СберБанк с 7 мая повышает процентную ставку по вкладу «Дополнительный процент» и продлевает его действие до 30 июня 2021 года. Максимальная процентная ставка по данному депозиту составит 5% годовых (при размещении средств на два или три года), сообщает пресс-служба кредитной организации.



Ставка зависит от суммы и срока вклада, текущего и максимального остатка по имеющимся вкладам в банке за последние три месяца и способа открытия вклада (офлайн или онлайн).

Минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей. Вклад можно оформить как в офисах банка, так и в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) до окончания срока действия договора не производятся. Вклад можно открыть на три, пять, 12, 18, 24 или 36 месяцев.

Также в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне СберБанк запускает новый вклад «Вклад в Победу», который дает возможность оказать благотворительную помощь участникам боевых действий.

Вклад можно открыть с 7 по 21 мая в «СберБанке Онлайн» на срок 5, 12, 18, 24 и 36 месяцев. Процентная ставка — от 4,4%. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей.

1 рубль с каждой полной тысячи на вкладе будет перечислен в фонд «Память поколений», оказывающий высокотехнологичную медпомощь ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие Россия. А банк в свою очередь удвоит отчисления клиентов в фонд «Память поколений» за счет собственных средств.

При досрочном закрытии вклада отчисления в фонд не перечисляются.