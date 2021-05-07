Более 3 млн граждан РФ ограничили в выезде за рубеж из-за долгов, говорится в статистических данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Согласно этой информации, с января по март приставы вынесли свыше 3,1 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников, 255 тыс. из них в отношении неплательщиков алиментов. Всего с невыездных должников за три месяца удалось взыскать более 9 млрд рублей.

На начало года постановление об ограничении выезда из России действовало в отношении 3,8 млн человек. По данным ФССП, наиболее часто ограничение права на выезд за рубеж применяется в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги. В 2020 году с таких должников было взыскано свыше 120 млрд рублей.

Приставы могут ограничить выезд за рубеж при неуплате долга от 30 тыс. рублей. Для неплательщиков алиментов такая мера может применяться при сумме долга свыше 10 тыс. рублей.