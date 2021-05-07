Незаслуженно маленькую зарплату в России получают преподаватели, врачи, ученые, спасатели и пожарные. Такие данные в ходе опроса получил сервис «Работа.ру».



Согласно исследованию, по мнению большинства опрошенных (64%), несправедливо маленькую зарплату получают преподаватели. Еще более половины респондентов (58%) указали на небольшие зарплаты врачей. 36% жителей России считают, что повышения зарплаты заслуживают ученые, а 33% отметили спасателей и пожарных.

Около четверти опрошенных указали, что больше зарабатывать должны шахтеры (26%) и инженеры (25%). Также 22% респондентов указали на низкие зарплаты разнорабочих.

Менее 20% жителей России считают, что незаслуженно низкие заработки у продавцов (18%), грузчиков (18%), слесарей (16%), водителей (14%), электриков (12%) и строителей (11%). Еще 6% считают, что больше должны получать механики, а 1% уверен, что повышения зарплаты достойны чиновники.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего указывали на низкий заработок уборщиков и охранников.

По мнению жителей России, преподаватели в среднем должны зарабатывать около 120,7 тыс. рублей в месяц. Врачи заслуживают среднюю зарплату 122,8 тыс. рублей в месяц, а ученые — 130,8 тыс.

Те, кто считают низкой текущую среднюю зарплату спасателей и пожарных, рассказали, что они должны зарабатывать около 126,9 тыс. рублей. Самую высокую зарплату жители России предлагают получать шахтерам — 134,6 тыс. рублей в месяц, а инженеры, по мнению опрошенных, должны получать в среднем 132,7 тыс. Также, по мнению респондентов, следовало бы повысить зарплаты разнорабочих до 97,7 тыс. рублей в месяц.