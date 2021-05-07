ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 8 мая.



Курс доллара понизился на 43,97 копейки, составив 74,1373 рубля (74,577 рубля на 7 мая). Курс евро уменьшился на 17,28 копейки до 89,506 рубля (89,6788 рубля на 7 мая).

Биржевые курсы по состоянию на 13:36 мск равны 74,11 рубля за доллар (минус 12 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов) и 89,5 рубля за евро (минус 7 копеек).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 72,0025—74,55 рубля за доллар и 89,385—89,7875 рубля за евро.