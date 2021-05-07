«Сбер» к 2030 году планирует полностью компенсировать углеродный след, который оставляет деятельность офисов, сообщает пресс-служба кредитной организации. Согласно планам, это произойдет за счет сокращения потребления бумаги, закупки новой офисной техники, переработки пластиковых банковских карт и снижения энергопотребления.

«Многие считают, что ESG — это мода, которая пройдет. Не пройдет. Это революция, серьезный переворот мировоззрения и практики ведения бизнеса. Инвесторы хотят вкладывать в стратегически стабильные компании, то есть компании, которые будут долго получать прибыль. А в долгосрочной перспективе компания может быть стабильной только тогда, когда ее поддерживают покупатели, сотрудники и государство. Поэтому многие компании начали активно интегрировать ESG-повестку в бизнес. «Сбер» не исключение. К 2030 году мы планируем достичь углеродной нейтральности своих отделений, то есть полностью компенсировать углеродный след, который оставляет наша деятельность», — говорится в комментарии первого зампреда правления банка Александра Ведяхина.



Отмечается, что за 2020 год «Сбер» уже сэкономил 742 млн листов бумаги, что примерно равняется объему загрузки 60 железнодорожных вагонов, а за первые три месяца 2021 года — 107 млн листов. Кроме того, «Сбер» объявил войну пластику, особенно тому, из которого делается офисная техника. Он плохо приспособлен к переработке, а потому особенно неэкологичен. В частности, в этом году «Сбер» отказывается от закупки 13 тыс. шредеров, а также новых картриджей для принтеров в пользу перезаправки старых.

В 2,5 тыс. офисов банка принимаются на переработку пластиковые банковские карты. Пластик уже сейчас перерабатывается: использованные пластиковые стаканчики «Сбер» превращает в экоручки (из пяти стаканчиков получается одна ручка).