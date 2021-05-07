Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 7 мая, опустился ниже 74 рублей впервые с середины марта, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами «завтра», по данным на 17:36 мск, потерял 44 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 73,79 рубля, курс евро на это же время повысился на 8 копеек до 89,65 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Доллар слаб сам по себе ввиду ситуации на мировом валютном рынке, но к рублю это имеет мало отношения, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Шип вниз на дневном графике, по всей видимости, стоит воспринимать как точечную биржевую панику, так как веских оснований «утоптать» доллар к 72 и ниже точно нет. За неделю доллар снизился в паре с «россиянином» на 1,6%. Евро почти не движется и торгуется по 89,72 рубля. За четыре торговых дня на этой неделе он «похудел» на 0,8%», — комментирует эксперт.