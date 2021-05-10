Банк «Открытие» и «Группа ЛСР» в рамках новой партнерской программы предлагают ипотеку по ставке от 0,1% годовых на первые два года (с даты фактического предоставления кредита), далее процентная ставка составит 5,59% годовых (при условии страхования жизни и здоровья заемщика), сообщает пресс-служба кредитной организации.

Первоначальный взнос по программе начинается от 15%. Максимальный размер кредита составляет 12 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет. Льготные условия доступны всем заемщикам в рамках программы «Ипотека с господдержкой».



Предложение распространяется на ограниченный ассортимент квартир в Санкт-Петербурге. Приобрести квартиру на специальных условиях можно в офисах «Группы ЛСР» до 1 июля 2021 года.