Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 63 копейки к предыдущему закрытию и составил 73,605 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 46,3 тыс. сделок почти на 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,0025—74,55 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,5275 рубля, уменьшившись на 4 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,2 тыс. сделок на 258,9 млн евро по курсам от 89,34 до 89,81 рубля за евро.