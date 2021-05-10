Минтруд РФ не планирует делать практику непрерывных майских праздников постоянной, сообщил журналистам глава ведомства Антон Котяков.
«Нет», — заявил Котяков, отвечая на вопрос, планирует ли министерство продолжить практику длинных майских праздников.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Президент идею поддержал и 23 апреля подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.