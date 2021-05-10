Курсы доллара и евро снижаются к рублю в ходе торгов понедельника на Московской бирже, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 9:37 мск составлял 73,715 рубля, что на 7 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,6125 рубля (минус 16,25 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,6025—73,9775 рубля за доллар и 89,465—89,95 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.